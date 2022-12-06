Армия 06 декабря 2022, 13:14 Количество аварий с военной авиацией России свели к минимуму Министр обороны Шойгу рассказал о мерах по снижению аварий с военной авиацией РИА «Новости»

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Поступающая в Вооруженные Силы России новая модернизированная авиационная техника и качество обучения пилотов стали одним из факторов, которые свели к минимуму количество аварий. Об этом в ходе выступления на селекторном совещании с руководством ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Благодаря успешной реализации комплексного плана по предупреждению аварийности количество авиационных происшествий удалось свести к минимуму», — заметил министр.

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Он подчеркнул, что авиацию активно используют в рамках специальной военной операции. Поэтому летчики, инженеры и техники проходят специальное обучение по повышению квалификации, чтобы сократить количество аварий.

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Ранее Минобороны показало работу штурмовиков Су-25 в зоне специальной военной операции. На малой высоте они ударили по замаскированным полевым позициям и бронетехнике противника.

Военные самолеты при помощи ракет «воздух-воздух» и «воздух-земля», корректируемыми авиабомбами и авиапушками способны поражать не только неподвижные наземные и объекты, но и движущуюся военную технику и сбивать беспилотники.