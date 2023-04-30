30 апреля 2023, 13:55
«Кочующий» расчет «Торнадо-Г» разгромил вражеские позиции в зоне СВО
Минобороны: «кочующий» расчет РСЗО «Торнадо-Г» отработал по позициям ВСУ
«Кочующий» расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» отработал по позициям украинских боевиков в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
Артиллеристы Южного военного округа ударили по району восстановления боеспособности подразделений украинских националистов.
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Огонь РСЗО «Торнадо-Г» контролировали боевые беспилотники.
«Благодаря слаженной работе военнослужащих в результате огневого налета все цели были уничтожены», — уточнили в российском военном ведомстве.
После отработки огневой задачи расчеты «Торнадо-Г» сменили огневую позицию — они никогда не оставляют машины в одном и том же укрытии.
Боевую работу расчетов реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» ЗВО показали на видео. Артиллеристы каждый день наносят массированные удары по позициям противника.
Ранее ВС РФ применили РСЗО «Торнадо-Г» для атаки по укрепрайону ВСУ на Марьинском направлении.
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