Армия 30 апреля 2023, 13:55 «Кочующий» расчет «Торнадо-Г» разгромил вражеские позиции в зоне СВО Минобороны: «кочующий» расчет РСЗО «Торнадо-Г» отработал по позициям ВСУ

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«Кочующий» расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» отработал по позициям украинских боевиков в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

Артиллеристы Южного военного округа ударили по району восстановления боеспособности подразделений украинских националистов.

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Огонь РСЗО «Торнадо-Г» контролировали боевые беспилотники.

«Благодаря слаженной работе военнослужащих в результате огневого налета все цели были уничтожены», — уточнили в российском военном ведомстве.

После отработки огневой задачи расчеты «Торнадо-Г» сменили огневую позицию — они никогда не оставляют машины в одном и том же укрытии.

Боевую работу расчетов реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» ЗВО показали на видео. Артиллеристы каждый день наносят массированные удары по позициям противника.

Ранее ВС РФ применили РСЗО «Торнадо-Г» для атаки по укрепрайону ВСУ на Марьинском направлении.