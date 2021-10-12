Кнутов рассказал, как будет реагировать Россия на претензии Токио на Курильские острова
Военный историк Кнутов рассказал, что власти России будут пресекать претензии Токио на Курильские острова
Попытки Токио претендовать на Курильские острова будут пресекаться с помощью российского военно-морского флота. Таким мнением поделился военный историк Юрий Кнутов в беседе с «Политикой сегодня».
По словам эксперта, эти территории имеют большое стратегическое значение для России. В случае возвращения их Японии на островах появятся американские базы, что поставит Россию в тяжелое положение. Власти страны отметили, что вопрос принадлежности Курил является закрытым.
«Наши моряки показывают, что мы в состоянии отстоять территориальную целостность России», — отметил Кнутов.