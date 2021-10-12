Кнутов рассказал, как будет реагировать Россия на претензии Токио на Курильские острова

Попытки Токио претендовать на Курильские острова будут пресекаться с помощью российского военно-морского флота. Таким мнением поделился военный историк Юрий Кнутов в беседе с «Политикой сегодня».

По словам эксперта, эти территории имеют большое стратегическое значение для России. В случае возвращения их Японии на островах появятся американские базы, что поставит Россию в тяжелое положение. Власти страны отметили, что вопрос принадлежности Курил является закрытым.

«Наши моряки показывают, что мы в состоянии отстоять территориальную целостность России», — отметил Кнутов.