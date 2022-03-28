Европа не будет осуждать жестокое обращение с российскими военными, находящимися в плену на Украине. Такое заявление в разговоре с «360» высказал лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Как она отреагирует, если понимает, что этим процессом управляют американцы и что это они зарядили нацистскую психологию, дав ей развиться с учетом культивирования ее внуками и правнуками фашистских бандеровцев, которые были народом осуждены. Кто-то уничтожен, кто-то в тюрьме отсидел», — сказал он.

По его словам, Украиной сегодня управляют люди, которые стараются держать страну в страхе и при этом пытаются сыграть на патриотических чувствах.

«Зеленский вынужден считаться с мнением этих людей. Он не может не принять решение по миру. Он мог все это прекратить в одночасье», — добавил эксперт.

По его мнению, президенту страны надо было сесть за стол переговоров и арестовать всех националистов. Однако поскольку он несамостоятелен в своих действиях, он этого не сделает. Клинцевич заявил, что те, кто издевается над российскими военнопленными, являются настоящими садистами.

«Мы видели в ИГ*, сколько разных национальностей, сколько садистов, получающих удовольствие от того, что он издевается над людьми», — подчеркнул лидер Российского союза ветеранов Афганистана.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ведомство изучит все факты жестокого обращения украинских националистов с российскими пленными в Харьковской области. Он дал такое поручение после того, как в интернете появилось видео, где показаны условия содержания военнослужащих из России в плену у украинских националистов.

*ИГ/ «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в РФ.