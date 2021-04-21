Российский политик Франц Клинцевич заявил, что у США нет шансов против Северного флота РФ. Так он прокомментировал угрозы Штатов по поводу растущего присутствия России в Арктике, написал «ПолитЭксперт».

Накануне Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Арктика может стать «новым театром конфликта» между Штатами и РФ. Он заметил, что российские танкеры впервые в истории прошли через Северный морской путь в феврале этого года. Это было первым предупреждающим сигналом для Вашингтона.

По словам Клинцевича, из-за того, что Севморпуть проходит рядом с российскими границами, такие сообщения от американской стороны воспринимаются неоднозначно. При этом американцы признают, что не имеют средств для противостояния РФ.

«И наши противники в лице не только США, но и Канады или Норвегии вынуждены идти на выделение серьезных средств, которые позволили бы им хотя бы приблизительно иметь возможности, сопоставимые с Россией», — отметил политик.

Он подчеркнул, что любая угроза с учетом наличия у нас Северного флота, атомного ледокольного флота «не дает американцам ни малейшего шанса».