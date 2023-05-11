Армия 11 мая 2023, 12:08 Кладбище бронетехники НАТО нашли в Артемовске Военкоры «Русской весны» показали на видео кладбище уничтоженной техники НАТО в Артемовске РИА «Новости»

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Во дворе жилого дома на территории Артемовска нашли кладбище техники НАТО, которую поставили Вооруженным силам Украины. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал разбитый бронеавтомобиль Senator, машину Humvee и остатки другой западной военной помощи.

Украинские подразделения укрылись в жилых кварталах Артемовска и бросили военную технику после очередного боя.

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Во дворе среди многоэтажных панельных домов нашли обломки, многие из которых не получилось идентифицировать. Среди разбросанных металлических остовов разглядели канадский бронеавтомобиль Senator, бронемашину BMC Kirpi турецкого производства, многоцелевое колесное транспортное средство Humvee из США и советскую гусеничную боевую машину пехоты БМП-2.

Генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу раскритиковал командование ВСУ за тактику ведения боев посреди населенных пунктов. Он назвал преступлением тот факт, что украинские войска специально перенесли вооруженные столкновения в жилую застройку, не позаботившись о безопасности мирных жителей.