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    12 сентября 2020, 11:26

    Китайцы восхитились новым российским оружием

    Анастасия Калинина

    В Китае восхитились новым российским ракетным комплексом «Авангард» и посчитали его страшнее атомной бомбы. По их мнению, такая установка поставит США в «безвыходное положение».
    Китайцы восхитились новым российским оружием

    «Даже более устрашающее оружие, чем ядерная бомба», — пишет китайский портал Sina.

    Авторы заявления уверены, что новые установки «Авангард», «Сармат» и «Ярс» из-за дальности полета ракет ставят Америку «в безвыходное положение», сообщает Национальная служба новостей. Также на этот вывод повлияла неспособность американской противовоздушной обороны обнаружить ракеты российского комплекса «Авангард».

    В случае предполагаемого конфликта между двумя странами прибрежные районы США не смогут защититься от российских ракет.

    Именно «Авангард» является первым гиперзвуковым оружием в мире. Ранее китайские эксперты включили эту установку в список лучших ракетных комплексов России. Также туда вошли РС-24 «Ярс» и РС-28 «Сармат».

    Накануне многоцелевая атомная подлодка Северного флота прошла учение в Баренцевом море. Она выполнила стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели.

    Новости SMI.FM