Китайцы восхитились новым российским оружием

В Китае восхитились новым российским ракетным комплексом «Авангард» и посчитали его страшнее атомной бомбы. По их мнению, такая установка поставит США в «безвыходное положение».

«Даже более устрашающее оружие, чем ядерная бомба», — пишет китайский портал Sina.

Авторы заявления уверены, что новые установки «Авангард», «Сармат» и «Ярс» из-за дальности полета ракет ставят Америку «в безвыходное положение», сообщает Национальная служба новостей. Также на этот вывод повлияла неспособность американской противовоздушной обороны обнаружить ракеты российского комплекса «Авангард».

В случае предполагаемого конфликта между двумя странами прибрежные районы США не смогут защититься от российских ракет.

Именно «Авангард» является первым гиперзвуковым оружием в мире. Ранее китайские эксперты включили эту установку в список лучших ракетных комплексов России. Также туда вошли РС-24 «Ярс» и РС-28 «Сармат».

Накануне многоцелевая атомная подлодка Северного флота прошла учение в Баренцевом море. Она выполнила стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели.