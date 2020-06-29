Китайские журналисты оценили смертоносность техники на параде Победы в Москве

Китайские журналисты оказались в «приятном удивлении» от техники, продемонстрированной на параде Победы. Они отметили новые версии «смертоносных машин»: танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ.

Издание «Хуаньцю шибао» назвало «смертоносными машинами» несколько танков, систему залпового огня и инженерную систему дистанционного минирования.

Главным героем парада, как считают китайские журналисты, стал танк Т-90М. Он был принят на вооружение только в апреле этого года и обладает высокими показателями боевой эффективности.

«При разработке танка Т-90М были сохранены устройство лазерного обнаружения и модуль запуска дымовых гранат системы активной защиты „Штора“, но был устранен передатчик активных помех. С точки зрения огневой мощи, боевая машина оснащена танковой пушкой 2А82-1М, такого же типа 2А82, как на танке Т-14 „Армата“», — цитирует издание сайт «ИноСМИ».

Журналисты отметили модернизированный танк Т-80БВМ, это первый в мире танк с газотурбинным двигателем. Боевая машина может запускаться даже при температуре -50 градусов, что подходит для размещения в Арктике.

Третьей в ряду «смертоносных машин» назвали реактивную систему залпового огня ТОС-2. Это усовершенствованная версия ТОС-1, которая получила название «Тосочка». В новой версии система стала более автоматизированной, улучшены дальность и точность удара.

В завершение журналисты также обратили внимание на инженерную систему дистанционного минирования, которая позволяет перевозить 50 боеприпасов.

В параде Победы приняли участие около 14 тысяч военнослужащих и 225 единиц техники.