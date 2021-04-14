Китайские журналисты назвали оружие РФ, которое может уничтожить Вашингтон за минуты

Журналисты китайского издания Sohu рассказали о российском оружии, которое может уничтожить Вашингтон за минуты. Речь идет о гиперзвуковой ракете «Авангард», написало РИА ФАН.

Авторы материала назвали комплекс «билетом в один конец». Отмечается, что ракета может прорваться через вражеские оборонительные системы и нанести сокрушительный удар по жизненно важным целям противника. Испытания «Авангарда» стартовали в 2016 году в Оренбурге. Скорость снаряда достигала девяти махов.

После дальнейшей модернизации ракета достигла максимальной скорости в 27 махов. Это примерно 30 000 километров в час, что превышает первую космическую скорость. По словам китайских журналистов, «Авангард» способен добраться до столицы США всего за 15 минут и стереть Вашингтон с лица Земли. Ему не смогут помешать системы ПВО.