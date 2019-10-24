Китайские СМИ: США сдерживает российская ядерная боеготовность

Китайское издание Sohu рассказало, что США не планируют нападение на РФ из-за полной боевой готовности стратегических ядерных сил России.

Алексей Леонков рассказал о перевооружении российских ядерных сил.

«Дело в том, что Россия начала свои реформы по перевооружению именно со стратегических ядерных сил, прежде всего с ракетной составляющей. Как известно, сейчас готовятся постановки на боевое дежурство ракеты РС-28 „Сармат“, испытан и идет в серийное производство планирующий гиперзвуковой блок „Авангард“. На регулярной основе стали проводиться учения так называемой ядерной триады», — объяснил эксперт.

Также он напомнил, что, согласно российскому законодательству, ядерное вооружение применят «в случае прямой агрессии с применением оружия».