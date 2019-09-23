Китайские СМИ: российские С-500 способны сбивать метеориты
Китайские аналитики пришли к выводу, что зенитные ракетные комплексы российского образца С-500 способны сбивать метеориты, которые летят на нашу планету. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По мнению авторов материала, на мировом рынке растет спрос на российские ЗРК из-за той рекламы, которую им сделали Штаты угрозами ввести антироссийские санкции. Аналитики предположили, что С-500 смогут не только сбивать все летательные аппараты, но также и перехватывать метеориты.
Что касается конкретных технических характеристик, то в публикации говорится, что максимальная скорость комплексов будет составлять около 500 километров в час. При этом они будут способны одновременно бить по 10 целям.