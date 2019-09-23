Китайские СМИ: российские С-500 способны сбивать метеориты

По мнению авторов материала, на мировом рынке растет спрос на российские ЗРК из-за той рекламы, которую им сделали Штаты угрозами ввести антироссийские санкции. Аналитики предположили, что С-500 смогут не только сбивать все летательные аппараты, но также и перехватывать метеориты.

Что касается конкретных технических характеристик, то в публикации говорится, что максимальная скорость комплексов будет составлять около 500 километров в час. При этом они будут способны одновременно бить по 10 целям.