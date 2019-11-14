Китайские СМИ отметили достоинства истребителя Су-57

Авторы материала обратили внимание на высокую маневренность российского бомбардировщика, а также на сверхзвуковую скорость, с которой он может летать, не задействуя при этом форсажную камеру. Кроме того, Су-57 способен вести бой в режиме сверхзвукового полета и нести высокоэффективные системы вооружения.

«Русская планета» напомнила, что большой интерес к боевому самолету проявили такие страны, как Турция, Китай, Индия, Вьетнам и Алжир.