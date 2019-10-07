Китайские СМИ назвали преимущество российского Т-14 перед американским Abrams
Китайские аналитики обозначили преимущества российского танка нового поколения Т-14 «Армата» перед американской боевой машиной M1A Abrams, сообщил «Царьград».
Авторы материала указали на высокую степень автоматизации и новую компоновку российского танка. Обращает на себя внимание композитная броня машины со вставками углеродных материалов, а также оборонительные комплексы «Афганит» и «Малахит». Первый уничтожает ракеты роем металлических шариков, а второй отбрасывает их от танка.