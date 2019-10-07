Китайские СМИ назвали преимущество российского Т-14 перед американским Abrams

Авторы материала указали на высокую степень автоматизации и новую компоновку российского танка. Обращает на себя внимание композитная броня машины со вставками углеродных материалов, а также оборонительные комплексы «Афганит» и «Малахит». Первый уничтожает ракеты роем металлических шариков, а второй отбрасывает их от танка.