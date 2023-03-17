Армия 17 марта 2023, 11:44 Китай заподозрили в поставке оружия в Россию через ОАЭ и Турцию Politico: Китай в 2022 году мог поставить в Россию ружья, запчасти к дронам и бронежилеты РИА «Новости»

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Компании из Китая могли поставить в 2022 году в Россию штурмовые винтовки, бронежилеты и запчасти к дронам. Товары якобы доставляли через ОАЭ и Турцию. Газета Politico выяснила это из таможенных документов.

Журналисты проанализировали данные таможенного сервиса Import Genius и выяснили, что некоторые компании из Китая, в том числе одна правительственная, с июня по декабрь поставили партии оружия и комплектующих российским заказчикам. Например, China North Industries Group Corporation Limited передала «Техкрим» винтовки CQ-A, помеченные в документах как гражданские охотничьи ружья. Da-Jiang Innovations Science & Technology Co якобы переправила через ОАЭ российскому дистрибьютору аккумуляторы и камеры для дронов.

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В конце 2022 года российские организации могли принять через Турцию 12 партий запчастей для беспилотников от китайских компаний и посылку с бронежилетами весом более 12 тонн. Кроме того, в документах нашли информацию о поставках предметов двойного назначения. Однако китайская сторона опровергла эти обвинения.

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«Китай не создавал кризис. Он не является его стороной и не предоставил оружия ни одной из сторон конфликта», — сказал официальный представитель посольства Китая в США Лю Пэньюй.

Специалист Королевского института объединенных вооружений Джеймс Бирн допустил, что США и Евросоюз расширят санкции на поставщиков и тех, кто, по мнению журналистов, помог им импортировать продукцию военного и двойного назначения в Россию.

Ранее Евросоюз проверял информацию о возможной военной помощи российской армии от Китая, но не нашел доказательств.