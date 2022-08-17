Китай примет участие в масштабных российских военных учениях

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в военных учениях «Восток-2022», в которых примут участие сухопутные войска. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны КНР.

«Согласно договоренностям двух стран и годовому плану сотрудничества, в ближайшее время армия отправит часть военнослужащих для участия в учениях „Восток-2022“ в России», — говорится в заявлении китайского оборонного ведомства.

В учениях примут участие контингенты Монголии, Индии, Таджикистана и Белоруссии, написал RT.

Минобороны КНР подчеркнуло, что учения не связаны с региональной ситуацией и напряженной международной геополитической обстановкой.

Учения пройдут с 30 августа по 5 сентября на территории России, в них задействуют силы Восточного военного округа (ВВО). В рамках военных маневров привлекут силы дальней и военно-транспортной авиации и ВДВ.