Армия 15 сентября 2023, 09:59 Ким Чен Ын посмотрел полет истребителя Су-35 в Комсомольске-на-Амуре Ким Чен Ын оценил полет Су-35 в ходе поездки в Комсомольск-на-Амуре РИА «Новости»

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35 во время посещения авиационных заводов в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Главу КНДР сопровождал вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Северокорейский глава ознакомился с цехами авиазавода имени Гагарина и посетил площадку ОАК «Яковлев». На последнем предприятии Ким Чен Ын побывал в цехе окончательной сборки самолета SJ-100.

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В завершение программы лидер КНДР оценил демонстрационный полет истребителя Су-35.

Ким Чен Ын прибыл на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре в пятницу, 15 сентября. За три дня до этого он приехал в Россию по приглашению президента Владимира Путина. Встреча лидеров двух стран длилась пять часов. Они успели обсудить двусторонние отношения и взаимодействие в разных сферах.