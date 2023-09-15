15 сентября 2023, 09:59
Ким Чен Ын посмотрел полет истребителя Су-35 в Комсомольске-на-Амуре
Ким Чен Ын оценил полет Су-35 в ходе поездки в Комсомольск-на-Амуре
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35 во время посещения авиационных заводов в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.
Главу КНДР сопровождал вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Северокорейский глава ознакомился с цехами авиазавода имени Гагарина и посетил площадку ОАК «Яковлев». На последнем предприятии Ким Чен Ын побывал в цехе окончательной сборки самолета SJ-100.
Реклама
В завершение программы лидер КНДР оценил демонстрационный полет истребителя Су-35.
Ким Чен Ын прибыл на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре в пятницу, 15 сентября. За три дня до этого он приехал в Россию по приглашению президента Владимира Путина. Встреча лидеров двух стран длилась пять часов. Они успели обсудить двусторонние отношения и взаимодействие в разных сферах.
Истребители
Ким Чен Ын
Россия
КНДР
Заводы
Реклама
Реклама