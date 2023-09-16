Армия 16 сентября 2023, 09:33 Ким Чен Ын ознакомился со стратегической авиацией ВКС России на аэродроме Кневичи Минобороны: на аэродроме Кневичи Ким Чен Ыну показали 3 самолета ВКС России РИА «Новости»

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В Приморье лидеру КНДР Ким Чен Ыну продемонстрировали три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил России и ракетный комплекс «Кинжал», расположенный на ракетоносце МиГ-31И. Главу Северной Кореи сопровождал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в российском военном ведомстве.

Ким Чен Ын подробно ознакомился с компонентами российских стратегических ядерных сил: сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем Ту-160, турбовинтовым ракетоносцем Ту-95МС, а также дальним сверхзвуковым ракетоносцем Ту-22М3.

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После этого командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал Ким Чен Ыну и Шойгу о летно-технических характеристиках сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, а также истребителей Су-30СМ, Су-35С и штурмовика Су-25СМ3.

Ранее лидер Северной Кореи посетил авиазаводы в Комсомольске-на-Амуре. Там он побывал в нескольких цехах по производству российской авиации и оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35.

Глава КНДР прибыл в Россию по приглашению президента страны Владимира Путина. Лидеры двух стран провели переговоры, которые длились пять часов.