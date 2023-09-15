Армия 15 сентября 2023, 08:18 Ким Чен Ын оценил авиазаводы в Комсомольске-на-Амуре Глава КНДР Ким Чен Ын посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре

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Глава КНДР Ким Чен Ын вместе посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре и оценил демонстрационный полет истребителя Су-35. Северокорейского лидера сопровождал вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров, сообщили в пресс-службе правительстве.

Поезд Ким Чен Ына прибыл в Комсомольск-на-Амуре утром 15 сентября. Глава Северной Кореи посетил инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Гагарина (КнААЗ им. Ю. А. Гагарина), а также площадку производственного центра компании ОАК «Яковлев».

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Вместе с Мантуровым руководитель КНДР осмотрели производство истребителей. Они направились в цех окончательной сборки самолетов Су-35 и Су-57. Вице-премьер подчеркнул, что Россия видит потенциал в сотрудничестве с Северной Кореей в области авиастроения.

«Это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета», — отметил глава Минпромторга.

В завершение Ким Чен Ын оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35.

Корейский лидер приехал в Россию в середу, 13 сентября, по приглашению президента страны Владимира Путина. Встреча глав двух стран продолжалась пять часов. Они обсудили двусторонние отношения и развитие взаимодействия в разных сферах.