Армия 20 апреля 2023, 09:59 Киевский режим отправит ВСУ на самоубийственное форсирование Днепра — Рогов Председатель движения Рогов: ВСУ смогут форсировать Днепр у Новой Каховки или Энергодара РИА «Новости»

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Украинские войска попытаются форсировать Днепр в районе Новой Каховки или Энергодара и гарантированно потерпят поражение. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал РИА «Новости», что ради пиар-акции киевский режим пожертвует солдатами.

«Я бы не исключал попытку боевиков ВСУ форсировать Днепр. У них есть несколько сценариев. Среди возможных участков — район города Новая Каховка в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области», — сказал он.

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Владимир Рогов назвал это самоубийством, потому что форсирование Днепра обязательно провалится — украинские войска остановят. Однако он призвал не искать в действиях Вооруженных сил Украины здравый смысл. По его словам, киевский режим отдаст такой приказ ради пиар-акции, если решит, что она принесет выгоду от Запада.

США не заинтересованы в успехе контрнаступления, потому что не смогут, как и раньше, снабжать Украину оружием и одновременно сдерживать Китай, заявил журналист Хэл Брэндс. Белый дом рассчитывает, что страны согласятся на переговоры и остановят конфликт мирным путем.