«Киевский барон Мюнхгаузен». Баранец заявил, что Украина умалчивает о больших потерях

Украина несет большие потери, но умалчивает о них, заявил RT военный экс-эксперт, бывший пресс-секретарь Минобороны РФ Виктор Баранец. Он утверждает, что знает «всю информацию»: «по меньшей мере 200 нациков полегли при попытке атаковать российских десантников».

«Наши десантники вели себя так, как наши десантники вели себя в Аргуне, где на них напала орда в 3,5 тысячи человек. Наша знаменитая 6-я рота. Подвиг повторился. Только потери многократно несопоставимы с теми, которые были там», — заявил Баранец.

Он назвал президента Украины Владимира Зеленского «сказочником».

«Это киевский барон Мюнхгаузен. Он может рассказывать о тысячах погибших русских солдат», — считает эксперт.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

После того как 25 февраля Украина заявила о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях спецоперации приостановили по приказу Путина. Однако переговоры не состоялись.

Как пояснили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, их не устроили условия. Украинское правительство сочло, что их пытаются принудить к капитуляции. Какие конкретно условия предлагала Россия, не уточнялось.