Киев готовит новую крупную кровавую провокацию для обвинения российских военных в преступлениях против мирных людей, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Официальный Киев продолжает подготовку чудовищных и безжалостных провокаций с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения Вооруженных сил России», — сказал Мизинцев.

Он также сообщил, что вблизи населенного пункта Цуповка в Харьковской области украинские военные установили артиллерийские орудия. С их помощью они планируют нанести огневой удар в ходе массовой эвакуации мирного населения по гуманитарному коридору из Харькова в западном направлении. Этот коридор организует украинская сторона, отметили в Минобороны РФ.

«Российской стороной достоверно установлено, что эту чудовищную кровавую акцию неонацисты планируют осуществить в ближайшее время», — заявил генерал.

Украинские военные устраивают провокации и обстрелы приграничных областей России, а в нескольких российских регионах правоохранители за последний месяц предотвратили ряд терактов, которые готовили завербованные СБУ злоумышленники.

Эти случаи в очередной раз подтверждают, что Украина превратилась в террористическое государство, у которого отсутствует способность к переговорам, заявил в эфире «360» заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.