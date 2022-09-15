Армия 15 сентября 2022, 16:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber СБУ вербует выехавших на подконтрольную Киеву территорию — Рогов Член ВГА Рогов заявил, что СБУ вербует всех приехавших на подконтрольную Киеву территорию РИА Новости

Читать 360tv в

Сотрудники Службы безопасности Украины рассматривают как объект вербовки всех выезжающих с освобожденной части Запорожья на занятую Киевом территорию. Об этом ТАСС заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он рассказал, что во время поездки на Украину любой человек становится объектом вербовки СБУ.

Реклама

«Они возвращаются домой, выбрасывают [телефонные] карточки, чтобы их не склоняли к актам диверсии», — пояснил Рогов.

Реклама

Союзники уже освободили около 72-73% Запорожской области. При этом областной центр находится под контролем ВСУ. Там проживает половина населения региона.

Ранее Владимир Рогов сообщил о присутствии в Запорожье рекордного числа частей ВСУ. Он отметил, что такого скопления украинских военных, включая наемников и спецназовцев, на линии соприкосновения в Запорожье еще не было.

0 0 0 0 0 0