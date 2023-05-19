Армия 19 мая 2023, 13:06 «Каждый должен защищать свое». Контрактники Москвы — о мотивации к службе в ВС РФ Пришедшие на пункт отбора на военную службу в Москве рассказали о своей мотивации Unsplash

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В Москве продолжают набор на службу в ряды российской армии по контракту. Пункт приема заявок расположен по адресу: улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Мужчины рассказали корреспонденту АГН «Москва», что мотивирует их стать добровольцами.

«Дело дошло до того, что каждый должен защищать свое. Это зло все равно дойдет до нас и, что ни делай, это зло надо прекращать», — подчеркнул один из пришедших.

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Другой кандидат сказал, что в Великую Отечественную войну воевали его дедушки и даже бабушка, поэтому сейчас и он не может остаться в стороне.

«Я занимаюсь гуманитарной помощью. С 2014 года находился в составе добровольческих подразделений, поэтому знаю не понаслышке, что происходит в зоне боевых действий», — отметил третий.

Еще один пришедший подчеркнул: «Кто, если не мы?»

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Также 4 апреля заработал чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на вопросы о выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

Ранее волонтеры отметили, что интерес к службе по контракту значительно вырос в столице.