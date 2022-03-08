Казалось, мост рухнет. Как подразделения ВС РФ преодолели водную преграду

В Сети появилось видео с преодолением водной преграды подразделениями ВС РФ, участвующими в проведении специальной военной операции на Украине. Ролик опубликовало Минобороны России 8 марта.

На кадрах видно, как тяжелые боевые машины с буквой V едут по мостовой переправе, которая довольно сильно проседает под ними. В какой-то момент даже кажется, что сооружение вот-вот обвалится. Однако переправа заканчивается благополучно.

Как отмечали ранее в Минобороны РФ, преодоление водной преграды является одним из самых сложных препятствий для боевых машин. Оно «сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера вследствие большой осадки машин». Этот маневр требует тщательной подготовки и максимального внимания от каждого военнослужащего.

Военная спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Как неоднократно подчеркивало Минобороны РФ, российские военные наносят удары высокоточным оружием только по объектам украинской военной инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что ни срочников, ни резервистов на спецоперацию не отправят. Все задачи по ней решают исключительно профессиональные военные.