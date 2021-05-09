Казаки-буддисты присоедились к параду Победы в Москве

Казаки, исповедующие буддизм, присоединились к параду в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил старший администратор «Золотой обители Будды Шакьямуни» Йонтен-гелюнг, написало РИА «Новости».

Трое казаков-буддистов вошли в состав парадного расчета Всевеликого войска Донского и прошли по Красной площади.

«Мы их благословили согласно древней традиции», — сказал Йонтен-гелюнг.

Эта церемония прошла в Центральном хуруле Калмыкии.

Казаки-буддисты не новое явление, добавил Йонтен-гелюнг. До революции у калмыков было много казаков, и не только донских. Калмыки входили в состав многих казачьих округов, все они были буддистами.

Калмыки — одни из первых «казаков-инородцев». На Дону они появились в конце XVI — начале XVII века, спустя время подписали договор с казаками Войска Донского и вошли в состав Донского казачества. Донские калмыки участвовали во многих военных кампаниях Руси. А в годы Великой Отечественной войны 10-я отдельная Калмыцкая кавалерийская дивизия держала оборону на Дону в 1942 году в составе 51-й армии.

Торжественный военный парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади в Москве. «360» ведет прямую трансляцию.