25 июля 2023, 14:54
Картаполов рассказал, какие россияне подпадут под призыв в 2024 году
Под призыв в 2024 году не подпадут россияне, которым исполнится 27 до конца 2023
Россияне, которым исполнится 27 лет до конца года, не подпадут под призыв в следующем году, заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов. По его словам, эти молодые люди станут военнообязанными запаса, сообщил ТАСС.
«Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году, хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, эти граждане становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году», — объяснил глава думского комитета по обороне во время пленарного заседания в ходе обсуждения законопроекта.
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Картаполов добавил, что россияне, которым исполнилось 28 и 29 лет, уже находятся в запасе.
Днем 25 июля депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Нижнюю оставили на уровне 18 лет, сообщил ТАСС.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать инициативу о повышении призывного возраста. В этом вопросе он порекомендовал ориентироваться на заключения отраслевых экспертов — в частности, на точку зрения представителей Минобороны страны.
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