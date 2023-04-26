Армия 26 апреля 2023, 13:15 Картаполов предложил привлечь россиян к охране границ Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов предложил дружинникам охранять границы России Pxhere

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Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов предложил россиянам, не связанным с армией, самостоятельно охранять границы. Депутат выступил с такой инициативой в беседе с Ura.ru.

В советские годы войсковые подразделения пограничных войск охраняли государственную границу по всему периметру, напомнил парламентарий. Однако в современной России нет таких возможностей, как в СССР, поэтому применяют другие способы охраны рубежей.

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«Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно», — подчеркнул Картаполов.

Депутат сообщил, что такой метод используют во многих государствах, в том числе в европейских странах. Для начала нужно принять решение, позволяющее дружинникам охранять границы, а затем обсуждать необходимые для этого условия, добавил председатель думского комитета.

Ранее Картаполов разъяснил новые правила вручения повесток. Депутат заявил, что нововведения коснутся всех военнообязанных, а не только граждан, призываемых на срочную службу.