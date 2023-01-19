Армия 19 января 2023, 09:47 Вероятность нулевая. В Госдуме оценили шансы повышения возраста призыва этой весной Глава оборонного комитета ГД назвал нулевой вероятность призыва с 21 года этой весной РИА «Новости»

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Вероятность призыва на срочную службу этой весной с 21 года крайне низкая. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«На мой взгляд, вероятность крайне низкая, по сути, нулевая», — пояснил он.

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По его словам, сначала необходимо оформить изменения правил призыва на законодательном уровне.

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О необходимости поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства. По его словам, это может стать очередным шагом для развития ВС РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что Владимир Путин в целом поддержал идею повысить возраст призыва. Но все детали и аргументацию должны предоставить в Минобороны.