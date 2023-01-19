19 января 2023, 09:47
Вероятность нулевая. В Госдуме оценили шансы повышения возраста призыва этой весной
Глава оборонного комитета ГД назвал нулевой вероятность призыва с 21 года этой весной
Вероятность призыва на срочную службу этой весной с 21 года крайне низкая. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«На мой взгляд, вероятность крайне низкая, по сути, нулевая», — пояснил он.
Реклама
По его словам, сначала необходимо оформить изменения правил призыва на законодательном уровне.
Реклама
О необходимости поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства. По его словам, это может стать очередным шагом для развития ВС РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что Владимир Путин в целом поддержал идею повысить возраст призыва. Но все детали и аргументацию должны предоставить в Минобороны.
Россия
Армия
Реклама
Реклама