Согласно указу, для полковников каракулевые шапки заменят на меховые с козырьком. А высшие офицеры получат меховые шапки с шитьем пятипроцентного золочения.

Такие головные уборы защитного цвета получат Военно-космические силы, синего — Воздушно-десантные войска. Морякам и офицерам береговой охраны, а также морской авиации аналогичных званий придется перейти c черного каракуля на черный мех.

Каракулевые шапки серого или черного цвета носили генералы и полковники, а также адмиралы и капитаны I ранга.

Для генералов и полковников головные уборы шьют из облагороженной овчины, уточняется в приказах министра обороны и документе «Об описании предметов военной формы одежды военнослужащих Вооруженных сил».

Текст указа разработало оборонное ведомство по инициативе Путина. Причины реформы неизвестны.

Каракулевые шапки с цилиндрическим кожаным колпаком и козырьком по-прежнему будут носить генералы и полковники, адмиралы и капитаны I ранга ФСО и высшие офицеры Росгвардии.

Перед этим военачальникам российской армии запретили надевать каракулевые папахи. Теперь их носят офицеры ФСБ, ГУСП и МЧС.