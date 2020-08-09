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    09 августа 2020, 18:02

    Каракулевые шапки офицерам армии России заменят на меховые — указ Путина

    Алена Макаренко

    Высшие офицеры и полковники Вооруженных сил РФ больше не будут носить каракулевые шапки. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован в базе нормативно-правовых актов.
    Каракулевые шапки офицерам армии России заменят на меховые — указ Путина

    Согласно указу, для полковников каракулевые шапки заменят на меховые с козырьком. А высшие офицеры получат меховые шапки с шитьем пятипроцентного золочения.

    Такие головные уборы защитного цвета получат Военно-космические силы, синего — Воздушно-десантные войска. Морякам и офицерам береговой охраны, а также морской авиации аналогичных званий придется перейти c черного каракуля на черный мех.

    Каракулевые шапки серого или черного цвета носили генералы и полковники, а также адмиралы и капитаны I ранга.

    Для генералов и полковников головные уборы шьют из облагороженной овчины, уточняется в приказах министра обороны и документе «Об описании предметов военной формы одежды военнослужащих Вооруженных сил».

    Текст указа разработало оборонное ведомство по инициативе Путина. Причины реформы неизвестны.

    Каракулевые шапки с цилиндрическим кожаным колпаком и козырьком по-прежнему будут носить генералы и полковники, адмиралы и капитаны I ранга ФСО и высшие офицеры Росгвардии.

    Перед этим военачальникам российской армии запретили надевать каракулевые папахи. Теперь их носят офицеры ФСБ, ГУСП и МЧС.

    Новости SMI.FM