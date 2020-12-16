Капитан назвал способности модернизированного фрегата «Маршал Шапошников»

Отмечается, что проверка систем вооружения для этого судна пройдет в Японском море. На фрегате проверят прочность пусковых установок, а также безопасность хранения оружия на борту. Помимо прочего, оценят работу средств связи и произведут стрельбу по морским и наземным целям.

Судно «Маршал Шапошников» было переквалифицировано во фрегат после модернизации. Обновленный фрегат может уничтожать подводные, надводные и наземные цели. У него демонтировали одну орудийную установку, а вторую оставили. На корабле появятся ракеты двух классов. В их числе крылатые «Калибр» и «Уран».

«То есть это многоцелевой корабль, который может осуществлять и ударные задачи: стрелять по берегу и надводным кораблям, может заниматься поиском подводных лодок и их уничтожением», — подчеркнул Дандыкин.

Эксперт подытожил, что эти возможности должны подтвердить последние испытания с дальнейшим вводом судна в строй.