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    16 декабря 2020, 17:28

    Капитан назвал способности модернизированного фрегата «Маршал Шапошников»

    Полина Петрова

    Капитан первого ранга Василий Дандыкин рассказал, на что стал способен фрегат «Маршал Шапошников» после модернизации. По его словам, корабль станет хорошим усилением для Тихоокеанского флота, информирует «ПолитЭксперт».
    Капитан назвал способности модернизированного фрегата «Маршал Шапошников»

    Отмечается, что проверка систем вооружения для этого судна пройдет в Японском море. На фрегате проверят прочность пусковых установок, а также безопасность хранения оружия на борту. Помимо прочего, оценят работу средств связи и произведут стрельбу по морским и наземным целям.

    Судно «Маршал Шапошников» было переквалифицировано во фрегат после модернизации. Обновленный фрегат может уничтожать подводные, надводные и наземные цели. У него демонтировали одну орудийную установку, а вторую оставили. На корабле появятся ракеты двух классов. В их числе крылатые «Калибр» и «Уран».

    «То есть это многоцелевой корабль, который может осуществлять и ударные задачи: стрелять по берегу и надводным кораблям, может заниматься поиском подводных лодок и их уничтожением», — подчеркнул Дандыкин.

    Эксперт подытожил, что эти возможности должны подтвердить последние испытания с дальнейшим вводом судна в строй.