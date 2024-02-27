Армия 27 февраля 2024, 12:24 Кандидат военных наук Суворов: FPV-дроны могут пробить броню американских танков Abrams

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Уничтожить американский танк Abrams или пробить его броню можно, если ударить по крыше FPV-дроном. Об этом рассказал эксперт в области бронетанковой техники и кандидат военных наук Сергей Суворов в беседе со «Звездой».

По его словам, поражение боеукладки таким дроном сверху приводит если не к уничтожению, то гарантированному выходу из строя любого танка Abrams. Крыша у этой техники абсолютно не защищена.

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«Были попытки поставить на него броню из обедненного урана, но она приводила к худшим последствиям в том же Ираке. Одним словом, нет неуязвимых танков», — отметил Суворов.