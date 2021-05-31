Аналитики канадского издания Hot Cars завили, что российскому вертолету Ми-28НМ нет равных среди аналогов НАТО. Журналисты назвали вертолет незаменимым атрибутом армии России в современном конфликте, сообщило ИА «ПолитРоссия».

«Русские — одни из лучших людей в мире по проектированию военных самолетов. За последние 100 лет на каждый конфликт, в котором оказывались русские, у них была культовая воздушная техника», — процитировало специалистов РИА ФАН.

По их словам, вооружению Ми-28НМ позавидовал бы любой пилот вертолета. Эксперты напомнили, что «ночной охотник» появился в начале 1980-х годов. Как считают аналитики, модернизированный вертолет заставит любого в армии стран НАТО «бежать и молить о пощаде».

Ми-28НМ способен поразить цель в любых погодных условиях и в разное время суток. Современная авионика обеспечивает вертолету отсутствие слепых зон в песчаных бурях и во время снега.