«Калибры» назвали показателем готовности к защите России

В Восточном Средиземноморье прошли учебные стрельбы фрегата ВМФ России «Адмирал Макаров». Отрабатывалась стрельба крылатыми ракетами «Калибр» и зенитными комплексами.

Командир корабля Антон Куприн рассказал, что подобные задачи уже неоднократно выполнялись в Средиземном море другими аналогичными кораблями. «На сегодняшний день это, пожалуй, самое современное оружие России», — признал командир.

Куприн отметил, что по пути экипаж доставил на греческий остров Корфу главную икону ВМФ — образ святого апостола Андрея первозванного.

Сергей Простаков рассказал, что средиземноморье было и остается важным регионом мировой экономики и политики.

«В наше время импульс к присутствию российского флота и осознанию его крайней необходимости для мировой безопасности придали события в Сирии. Российский ВМФ получил в ходе сирийской операции ценный опыт. Но постоянное совершенствование военной техники и мысли, а также защита интересов страны требуют продолжения присутствия российских кораблей в Средиземноморье для обеспечения безопасности региона и поддержания боеготовности флота», — прокомментировал эксперт.

Стрельбы, по словам Простакова, показывают, что Россия готова отстаивать свои интересы с применением самого современного оружия. Он указал, что именно возможность их использования остается основным сдерживающим фактором для западных стран. Эксперт высказал уверенность, что цели, из-за которых Запад провоцировал сирийский конфликт, не были достигнуты именно благодаря появлению серьезной конкуренции с Россией по военной мощи.

«Продемонстрированные российским фрегатом боевые возможности показывают то, что флот страны постоянно развивается, как и другие рода войск при министре обороны Шойгу. А гражданско-просветительская миссия „Адмирала Макарова“ на греческий остров Корфу показывает, что главной заботой российских вооруженных сил являются мир и безопасность, а не развязывание агрессии», — заключил Простаков.