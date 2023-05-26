26 мая 2023, 14:47
«Калашников» создаст новый ручной пулемет для Минобороны
Президент «Калашникова»: концерн разрабатывает новый ручной пулемет для Минобороны
Концерн «Калашников» приступил к разработке нового ручного пулемета для целей Министерства обороны. Об этом сообщил журналистам президент предприятия Алан Лушников, его слова привел ТАСС.
«Ведется соответствующая опытно-конструкторская работа в интересах Минобороны», — отметил глава концерна, говоря о ручном пулемете.
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По словам Лушникова, работы уже достигли очень высокой стадии. Новинку представят по результатам госиспытаний.
Главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев рассказал журналистам, что концерн проводит испытания автомата АК-12, который доработали по результатам использования в спецоперации. Минобороны контролирует проверку. Цель тестов — доказать эффективность и целесообразность изменений.
«Мы планируем, что испытания должны завершиться до середины июня», — заявил Уржумцев.
В ближайшее время сотню АК-12 передадут Министерству обороны для войсковой эксплуатации, добавил главный конструктор «Калашникова». Это позволит подтвердить целесообразность изменений в условиях реального применения, пояснил Уржумцев.
Глава концерна также сообщил, что российская армия приняла на вооружение снайперскую винтовку Чукавина. По словам Лушникова, «Калашников» получил положительные отзывы о применении этого оружия в зоне боевых действий.
Минобороны РФ
Оружие
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