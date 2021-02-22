«Калашников» создаст автомат нового поколения

Концерн «Калашников» и Министерство обороны России рассматривают возможность создать стрелковое оружие нового поколения на базе АК-308. Для начала планируют разработать автоматы, которые будут стрелять мощными патронами.

Об этом журналистам рассказали в пресс-службе концерна на выставке IDEX-2021.

«Так как автомат АК-308 изначально создавался под очень мощный патрон, концерн „Калашников“ и Минобороны России, следуя мировой тенденции, изучают возможность создания на базе АК-308 новых образцов под другие мощные боеприпасы с целью отработки конструкторских и технологических решений для будущего поколения боевого стрелкового оружия», — процитировало РИА «Новости» сообщения пресс-службы.

Ранее стало известно, что АК-308 может быть востребован одним из госзаказчиков. Этот автомат разрабатывали специально под винтовочный патрон НАТО калибра 7,62 на 51 миллиметров. В августе 2020 года гендиректор «Калашникова» Дмитрий Тарасов заявил, что концерн начал разрабатывать новый ручной пулемет по заказу Министерства обороны России. При его создании планировали учесть все замечания и пожелания, которые озвучили военные после опытной эксплуатации ручного пулемета РПК-16.