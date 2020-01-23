«Калашников» показал редкий прототип автомата АК-74М

По данным издания, при разработке этого образца перед конструкторами стояла задача создать вариант с планкой для оптического прицела и со складывающимся пластическим прикладом. До этого, кроме классического АК-74, в советских войсках были АКС-74 со складывающимся рамочным прикладом, а также АК-74Н с боковой планкой для ночных прицелов и другая ночная модификация АКС-74Н. Таким образом, один АК-74 М заменил сразу четыре автомата.