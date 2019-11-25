«Калашников» показал безостановочную стрельбу автомата АК-103. Видео

Специалист концерна Георгий Губич без перерыва выстрелил 1,4 тысячи раз. На 660 выстреле оружие начало накаляться и гореть. В итоге пламя расплавило цевье, теплозащитный экран и насадку газовой трубки.

Однако несмотря на повреждения автомат продолжил стрелять до конца испытаний, а крышка, возвратный механизм, затворная группа и ударно-спусковой механизм оставались целыми, несмотря на высокую температуру. При этом до последнего патрона автомат продолжил пробивать березовые бруски толщиной в 150 миллиметров.