Армия 19 декабря 2022, 13:26 «Калашников» освоил серийное производство автомата, созданного под патрон НАТО «Калашников» сообщил, что освоил серийное производство автоматов АК-15 и АК-19 Фото: сайт концерна «Калашников»

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Концерн «Калашников» закончил освоение серийного производства автоматов АК-19 и АК-15 под патроны 5,56×45 и 7,62×39 на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Об этом сообщили представители компании.

«АО „Концерн „Калашников“ завершил освоение серийного производства автоматов АК-15 и АК-19 под патроны 7,62×39 и 5,56×45 соответственно на базе <...> автомата АК-12», — сказано в сообщении.

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Представители концерна добавили, что работы проводят в интересах различных заказчиков.

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АК-15 — это вариант автомата АК-12 в калибре 7,62 миллиметра. Он является индивидуальным оружием личного состава подразделений спецназначения ВС России и других федеральных органов российской исполнительной власти.

Автомат входит в экипировки военного «Ратник». АК-19 — экспортный образец автомата АК-12 под патрон калибра 5,56×45 миллиметра, его приняли на вооружение в странах НАТО, он получил широкое распространение в мире.