Армия 04 сентября 2023, 15:16 «Калашников» начнет производить в два раза больше высокоточных изделий «Калашников»: производство ракет «Вихрь» и снарядов «Китолов» увеличат в 2 раза РИА «Новости»

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Расширение производственных площадей даст возможность создавать уже в ближайшее время более чем в два раза больше высокоточных боеприпасов «Китолов» и управляемых ракет «Вихрь». Об этом сообщил концерн «Калашников» на официальном сайте.

Там объяснили, что новые объекты по производству высокоточных изделий (ЗУР 9М33, «Китолов-2М», «Вихрь-1») появляются на свободных площадях предприятия. Речь идет об участках термообработки, сборочных, механических, инструментальных, административно-бытовых и вспомогательных помещениях.

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«В ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза», — добавили представители концерна.

Они подчеркнули, что уже действующее производство функционирует без перебоев. Государственный оборонный заказ выполняется на 100%.