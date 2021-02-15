«Калашников» начнет экспорт нового автомата в калибре НАТО

Первые заявки от иностранных покупателей на новый автомат АК-19 под патрон калибра НАТО получила группа компаний «Калашников». Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил генеральный директор организации Дмитрий Тарасов.

Он подчеркнул, что презентация нового типа автомата пройдет на международной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

«Наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок. Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают», — заявил Тарасов.

В концерне отметили, что новым оружием заинтересовалось несколько стран Ближнего Востока. Другие детали будущих сделок там не раскрыли.

Новый автомат создан на базе АК-12, принятого на вооружение в российской армии в 2018 году. Для стрельбы АК-19 использует патрон 5,56×45 миллиметров, распространенный в НАТО. Длина ствола нового оружия составляет 415 миллиметров, масса — 3,35 килограмма. Кроме того, автомат оснастили облегченным телескопическим прикладом с улучшенной эргономикой, а щелевой пламегаситель позволяет быстро надеть глушитель. По данным разработчиков, новое оружие особенно эффективно в условиях жаркого климата.

Впервые автомат АК-19 представили публике на форуме «Армия-2020», который прошел в подмосковном парке «Патриот». Новое оружие разработали в рамках программы «Ратник». Планировалось, что автомат войдет в новое оснащение российских военных.