Какие истребители привлекают к решению задач объектовой ПВО? Рассказал военный эксперт
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал ИА Nation News, какие истребители привлекаются к решению задач объектовой противовоздушной обороны.
По словам специалиста, к решению этих задач привлекаются тяжелые истребители Су-27, истребители-перехватчики МиГ-31, а также истребители Су-30 и Су-35 различных модификаций
«Летчики авиации ПВО по утвержденному графику несут постоянное боевое дежурство, обеспечивая неприкосновенность воздушных рубежей страны», — подчеркнул собеседник информагентства.