Какие истребители привлекают к решению задач объектовой ПВО? Рассказал военный эксперт

По словам специалиста, к решению этих задач привлекаются тяжелые истребители Су-27, истребители-перехватчики МиГ-31, а также истребители Су-30 и Су-35 различных модификаций

«Летчики авиации ПВО по утвержденному графику несут постоянное боевое дежурство, обеспечивая неприкосновенность воздушных рубежей страны», — подчеркнул собеседник информагентства.