Российские военные задержали украинца, сбежавшего из рядов ВСУ в Харьковской области. Он рассказал, что его насильно направили служить в армию и относились к нему плохо. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Мужчину задержали у блокпоста. Он показался подозрительным в момент, когда у него проверяли телефон. Среди снимков были кадры, на которых он форме ВСУ принимает присягу.

Пленный боец ВСУ заверил, что его заставили вступить в ряды армии Украины, когда он пытался эвакуировать семью в Румынию. Однако его возвратили на границу с Россией, дали лопату и сказали рыть окопы.

По его словам, он еще месяц назад торговал стройматериалами, никакого отношения к венным не имел. Досрочную службу в свое время не проходил из-за проблем с сердцем.

«Как с собаками обращались. Особенно с такими, как я, — русскоговорящими», — заявил мужчина, говоря о времени, проведенном в украинской армии.

Он добавил, что приказы выполнял под дулом автомата.