Как чинят боевую технику во время спецоперации. Минобороны показало видео работы базы

Российские военнослужащие развернули базу для ремонта и восстановления техники в полевых условиях. Она находится на на небольшом удалении от подразделений, которые выполняют боевые задачи в рамках спецоперации.

Таким образом, расстояние для эвакуации техники на этот пункт составляет не более 15-20 километров, подчеркнули в Минобороны.

База замаскирована, на ней специалисты могут проводить работы любой сложности благодаря современным машинам технического обслуживания и ремонта. Причем работы идут круглосуточно — военные работают в три смены.

На замену двигателя бронетранспортера БТР-80, например, требуется не более восьми часов. Также личный состав выполняет регламентные работы по смене масел и жидкостей у техники, меняет вышедшие из строя или требующие капитального ремонта узлы и агрегаты.