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    17 апреля 2022, 11:02

    Как чинят боевую технику во время спецоперации. Минобороны показало видео работы базы

    Минобороны показало работу базы для ремонта боевой техники во время спецоперации

    Александр Иванов

    Российские военнослужащие развернули базу для ремонта и восстановления техники в полевых условиях. Она находится на на небольшом удалении от подразделений, которые выполняют боевые задачи в рамках спецоперации.

    Таким образом, расстояние для эвакуации техники на этот пункт составляет не более 15-20 километров, подчеркнули в Минобороны.

    База замаскирована, на ней специалисты могут проводить работы любой сложности благодаря современным машинам технического обслуживания и ремонта. Причем работы идут круглосуточно — военные работают в три смены.

    На замену двигателя бронетранспортера БТР-80, например, требуется не более восьми часов. Также личный состав выполняет регламентные работы по смене масел и жидкостей у техники, меняет вышедшие из строя или требующие капитального ремонта узлы и агрегаты.