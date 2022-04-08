Кадыров заявил о начале завершающей стадии освобождения Мариуполя

Чеченские военнослужащие активно участвуют в освобождении Мариуполя. Глава кавказского региона Рамзан Кадыров заявил, что город уже зачищен на 98%. Об этом он написал в Telegram-канале.

К публикации Кадыров прикрепил видео с обсуждения планов по освобождению Мариуполя от нацистов. Собравшиеся использовали чеченский язык. Среди участников встречи Кадыров выделил депутата Госдумы Адама Делимханова и командующего восьмой армией генерал-лейтенанта ВС РФ Андрея Мордвичева. По словам главы Чечни, они разбирали шаги «завершающей фазы спецоперации в Мариуполе».

«Мариуполь освобожден на 98 процентов. Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод „Азовсталь“, который нацисты переоборудовали в настоящую крепость», — написал он.

Кадыров участвовал в обсуждении по видеосвязи. Он «внес свои предложения в план действий, пожелал удачи и успехов бойцам».

Также глава Чечни отметил, что завершающая фаза зачистки Мариуполя — задача не из простых. Украинская армия за восемь лет конфликта в Донбассе успела создать серию серьезных оборонительных пунктов, сказал Кадыров. Он назвал оставшиеся подразделения ВСУ «отребьем Бандеры» и сравнил их с грызунами.

«Рыли, как суслики, себе норы на случай, если будет очень худо. Но мы гораздо выразительнее шипящих крыс вытаскивали из более глубоких тоннелей в густых лесах Чеченской Республики, а с этими и подавно справимся. В конце-то концов и Гитлер закончил путь в бункере, а значит, и его страстных фанатов в этих же подземках и уничтожим», — написал он.