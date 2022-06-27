Кадыров создаст четыре батальона «с внушительным количеством личного состава»

Патриотический подъем среди молодежи вынудил власти Чечни создать четыре новых военных батальона. Они войдут в состав войск Министерства обороны России, сообщил в Теlеgrаm-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«Совсем скоро в Чеченской Республике будут сформированы четыре военных батальона „Север —Ахмат“, „Юг — Ахмат“, „Запад — Ахмат“ и „Восток — Ахмат“ с внушительным количеством личного состава», — написал он.

Рамзан Кадыров объяснил такую необходимость тем, что количество желающих встать на защиту Родины растет в геометрической прогрессии. В ряды вооруженных сил идет молодежь «с крайне патриотическим настроем», и нужно дать ей такую возможность. Он побывал в поселке Ханкала и осмотрел здание, которое рассматривается как вариант для оборудования базы с жилыми и штабными помещениями, строевым плацем, стрельбищем и спортивными площадками.