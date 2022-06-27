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    27 июня 2022, 08:31

    Кадыров создаст четыре батальона «с внушительным количеством личного состава»

    Кадыров создаст четыре новых военных батальона

    Екатерина Виславская

    Патриотический подъем среди молодежи вынудил власти Чечни создать четыре новых военных батальона. Они войдут в состав войск Министерства обороны России, сообщил в Теlеgrаm-канале глава республики Рамзан Кадыров.

    «Совсем скоро в Чеченской Республике будут сформированы четыре военных батальона „Север —Ахмат“, „Юг — Ахмат“, „Запад — Ахмат“ и „Восток — Ахмат“ с внушительным количеством личного состава», — написал он.

    Рамзан Кадыров объяснил такую необходимость тем, что количество желающих встать на защиту Родины растет в геометрической прогрессии. В ряды вооруженных сил идет молодежь «с крайне патриотическим настроем», и нужно дать ей такую возможность. Он побывал в поселке Ханкала и осмотрел здание, которое рассматривается как вариант для оборудования базы с жилыми и штабными помещениями, строевым плацем, стрельбищем и спортивными площадками.