Армия 09 декабря 2022, 23:59 Кадыров рассказал о широком применении беспилотников в зоне СВО Кадыров показал кадры обучения бойцов управлению беспилотниками Публичное достояние

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о широком применении беспилотников в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале он показал кадры обучения бойцов управлению дронами.

«В зоне проведения специальной военной операции в российском Донбассе широкое применение нашли так называемые коптеры. Как говорится, мал золотник, да дорог», — сказал Кадыров.

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Чеченский лидер отметил, что беспилотники полезны при ведении разведки. Они помогают определить вражеские позиции и корректировать огонь артиллерии.

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Бойцов обучают управлению коптерами почти на линии фронта, подчеркнул глава республики. По его словам, так военные совмещают теорию с практикой, чтобы ускорить процесс подготовки. После этого они применяют БПЛА в бою.

В конце ноября Кадыров показал кадры зачистки в Запорожской области. Он сообщил, что сотрудники ОМОНа «блестяще справляются» с поставленной задачей. Правоохранители старались выполнять свою работу тихо, чтобы не тревожить мирное население и не подвергать их опасности, добавил глава Чечни.