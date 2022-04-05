Кадыров рассказал о ранении чеченского бойца в «дешайтанизации» Украины

Один из чеченских силовиков получил ранение при столкновении с бандеровцами на Украине. Об этом в своем Теlеgrаm-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Российские войска наткнулись на укрепленные позиции украинских радикалов в одном из населенных пунктов.

В результате один из чеченских бойцов получил незначительное ранение, рассказал глава республики. Сейчас жизни раненого ничто не угрожает, взводный медик оперативно оказал ему помощь.

По словам Кадырова, у бандеровцев ситуация прямо противоположная.

«Нацики несут существенные потери. Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит вполне успешно», — написал чеченский лидер.

Российские войска уничтожили большую часть украинской военной техники, артиллерии и живой силы противника, указал Кадыров.

Ранее глава Чечни рассказал, что в Мариуполе более 250 украинских морпехов сдались российским войскам. Кадыров еще раз призвал всех военных ВСУ сложить оружие, чтобы вместе с Россией навести порядок на Украине для мирной жизни многострадального народа страны.