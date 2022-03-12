Кадыров рассказал о бегстве украинских нацистов от чеченских бойцов

Украинские нацисты при виде чеченских бойцов спешно покидают свои позиции, бросая оружие, боеприпасы и военную технику. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, передало РИА «Новости».

Жители освобожденных от бандеровцев украинских территорий хорошо осознают все происходящее и видят, что Россия действует правильно, сказал Кадыров.

Чеченский лидер выразил уверенность, что российская армия уже скоро избавит Украину от неонацистской нечисти, расплодившейся по стране.

Кадыров ранее заявил, что на Украине используют мерзкие и низкие фашистские методы, обзванивая родственников российских военнослужащих и сообщая об их якобы смерти. Телефонные шайтаны пользуются тем, что родные не могут дозвониться до военных, когда они находятся на важном задании и не используются сотовой связью. Кадыров также развеял слух о гибели чеченского офицера Анзора Бисаева, заявив, что распространением таких слухов занимаются «чеченоговорящие шайтаны» и бандеровцы.

Министерство обороны РФ ранее показало карту с территориями Донбасса, перешедшими под контроль российских военных и ополченцев ДНР по состоянию на 12 марта.