Армия 19 января 2023, 18:25 Кадыров раскритиковал генерала Соболева за призыв брить военным бороды Кадыров назвал провокацией заявления генерала Соболева о запрете бороды в армии РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров резко оценил высказывание депутата Госдумы генерал-лейтенанта Виктора Соболева о запрете бороды среди военнослужащих. Мнение по этому вопросу чеченский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров иронично предположил, что у Соболева есть «очень много свободного времени на службе, раз от нечего делать перечитывает устав». Глава Чечни выразил уверенность, что бойцов с передовой очень удивили такие заявления.

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«Они-то и не подозревали, что в их рядах затаился опасный враг — растительность на лице! Бросаем автоматы, айда бриться, а нацисты пока подождут в сторонке, поталдычат о своих каких-нибудь фашистских делишках», — написал глава Чечни.

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Он отметил, что на фронте бойцы сталкиваются с другими проблемами — постоянными обстрелами городов и населения. Генералам, добавил Кадыров, нужно задуматься о более полезных и выполнимых идеях, чтобы минимизировать потери среди военного и гражданского населения. Также чеченский лидер назвал заявление Соболева «явной провокацией, которая призвана погасить боевой дух у бойцов».

Ранее Кадыров жестко ответил на заявление бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками России Владимира Болдырева, который упрекнул чеченского лидера в необоснованной критике генерал-полковника Александра Лапина.