Кадыров призвал «диванные войска» к ответу

Чеченцы зачищают Мариуполь от украинских националистов. Глава кавказского региона Рамзан Кадыров опубликовал кадры борьбы с ВСУ в Telegram-канале.

Он сказал, что на видео попало сражение за «очередной квартал». По его словам, националисты базируются в квартирах мирных жителей.

Также глава Чечни призвал к ответу критиков спецоперации.

«Кто там из УДВОНа (украинские диванные войска орущего назначения) говорил, что нет картинки реальных боев? Передайте нацикам, чтобы немного покрасовались для более удачного кадра», — написал он

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Российские власти заявляли, что целью кампании является защита русскоязычного населения. Для этого, по их словам, необходимо уничтожить военные объекты и устранить группировки националистов. Минобороны подвело итоги первого месяца спецоперации. Ведомство заявило, что Вооруженные силы России достигли значительных успехов и выполнили цели, поставленные на этот период.